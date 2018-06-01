Руководители ООО "Белавтоконтинент" обвиняются в имущественных преступлениях

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Управление СК по Минску завершило расследование уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере и хищении путем использования служебных полномочий - руководители ООО "Белавтоконтинент" обвиняются в совершении имущественных преступлений. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным следствия, житель Минского района 1955 года рождения, являвшийся руководителем ООО "Белавтоконтинент", с апреля 2010 года по сентябрь 2016 года обманом и злоупотребляя доверием завладел денежными средствами 78 граждан. С января 2012 года противоправные действия совершались им совместно с сыном 1979 года рождения, который был учредителем этого общества и в мае 2014 года назначен на должность директора.

19 потерпевших передали обвиняемым денежные средства в долг под предлогом развития бизнеса по продаже транспортных средств. Еще 59 пострадавших заключили с ноября 2014 года по февраль 2016 года договоры с ООО "Белавтоконтинент" и внесли предоплату от 20% до 100% за автомобили "Сузуки", однако их не получили.

Противоправные действия обвиняемых повлекли причинение материального ущерба на общую сумму свыше Br2,6 млн. В целях обеспечения возмещения вреда, причиненного преступлением, или возможной конфискации имущества наложен арест на квартиры в столице, коттедж в Минском районе, транспортные средства, ювелирные изделия и иные ценности фигурантов стоимостью свыше Br502 тыс.

Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 209 (мошенничество, совершенное группой лиц либо в особо крупном размере) и ч. 4 ст. 210 (завладение имуществом, совершенное должностным лицом с использованием своих служебных полномочий, повторно, в особо крупном размере) Уголовного кодекса Беларуси.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-