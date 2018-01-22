Руководство молодечненского предприятия намеренно его обанкротило

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Директор и главный бухгалтер молодечненского предприятия намеренно его обанкротили, оформив фиктивный договор на Br595 тыс., сообщили БЕЛТА в Комитете государственного контроля.

Работники Молодечненского межрайонного отдела финансовых расследований установили, что директор и главбух в октябре-ноябре 2015 года оформили фиктивный договор на поставку электрического кабеля в адрес подконтрольной им фирмы, зарегистрированной в России. Таким образом они рассчитывали вывести деньги из оборота и избежать выплат по долговым обязательствам предприятия.

Затем в третейский суд от лица уже представителей российской фирмы были представлены документы о невыполнении условий договора молодечненским предприятием, на основании чего к ООО были применены штрафные санкции. Деньги получила компания в России. Таким образом директор и главбух усугубили неплатежеспособность молодечненского ООО, в результате чего оно не смогло исполнить долговые обязательства перед основными кредиторами. Причиненный ущерб составил Br595 тыс.

На основании результатов проверки в отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство)) УК Беларуси.-0-