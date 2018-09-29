Рыбак нашел в Днепре немецкую авиабомбу

29 сентября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Дубровенском районе в реке нашли немецкую авиабомбу, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Опасное наследие времен войны в Днепре возле деревни Бурая с лодки обнаружил рыбачивший местный житель. Чтобы достать находку, саперам пришлось привлечь водолазов, так как из-за воды и тины размер снаряда определить было невозможно. "С помощью лебедки и специальных приспособлений его вытащили из реки. Это оказалась немецкая авиабомба SD 250 (калибр соответствует весу)", - рассказала Мария Воробьева.

Находку уничтожили на специальном полигоне.-0-