Рыбак в Столинском районе провалился в полынью

15 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе работники спасательной станции достали из воды провалившегося в полынью рыбака, сообщили БЕЛТА в Брестском областном совете ОСВОДа.

Случай произошел 14 февраля на заливе Ольховка реки Копанец. Около 14.00 вахтенный наблюдатель Столинской спасательной станции услышал крики о помощи. Сотрудники ОСВОДа незамедлительно выдвинулись на место происшествия. Оказалось, что при зимней рыбалке 62-летний житель райцентра провалился в полынью. Спасатели вытащили мужчину из воды и доставили на станцию. Там пострадавшему была оказана первая медицинская помощь, его согрели и напоили горячим чаем. От госпитализации рыбак отказался.

Пенсионер из Столина стал пятым спасенным с начала года на водоемах области. За это время утонули три человека, в том числе 15-летний подросток. ОСВОД призывает любителей зимней рыбалки проявлять бдительность и осторожность, быть внимательными при нахождении на льду, особенно в период неустойчивой погоды.-0-