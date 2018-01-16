16 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самодельную тележку контрабандистов обнаружили у белорусско-литовской границы на железнодорожных путях, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете.

Вечером 11 января в объективы системы видеонаблюдения на литовском направлении попал транспорт, который ехал по рельсам в сторону Беларуси. "Пограничный наряд по оперативно переданной информации в 200 м от белорусско-литовской границы остановил металлическую тележку. Устройство, изготовленное кустарным способом и внешне похожее на небольшую дрезину, приводил в движение электродвигатель, питаемый двумя аккумуляторами", - рассказали в Госпогранкомитете.

Как полагают пограничники, такой транспорт должен был сыграть важную роль для контрабандистов. Предположительно, они попытались использовать тележку для "разведки местности". Однако новый метод переброса контрабанды оказался провальным. Проводятся оперативные мероприятия по установлению причастных лиц.

Технологичная система охраны белорусской государственной границы на всех ее важных направлениях позволяет эффективно противостоять любым рискам. Круглосуточный дистанционный контроль этих участков границы ведется техническими средствами. Установленные на охраняемых рубежах вдоль границы интегрированные системы мониторинга, объединяющие в себе системы видеонаблюдения, охранную сигнализацию и периметровое ограждение, фиксируют и анализируют происходящее в автоматизированном режиме.-0-