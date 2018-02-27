Сбивший работницу автомойки водитель "БМВ" приговорен к двум годам лишения свободы

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска приговорил водителя, который сбил работницу автомойки, к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии в условиях поселения, сообщила БЕЛТА помощник председателя Мингорсуда Анастасия Шильвян.
Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.317 УК. Речь идет о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Мужчина также лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств на срок 5 лет. С него взысканы процессуальные издержки в доход государства в размере Br38,24.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
"БМВ" сбил работницу автомойки на просп.Дзержинского в сентябре 2017 года. Водитель двигался по территории АЗС и наехал на женщину. Пострадавшая была госпитализирована, но от полученных травм умерла в больнице.-0-
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