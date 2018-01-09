Сбросивший собаку с балкона в Минске мужчина раскаялся в содеянном

9 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Мужчина, который сбросил собаку с балкона в Минске, раскаялся в произошедшем, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

Московский (г. Минска) районный отдел СК завершил расследование уголовного дела по ч.1 ст. 339-1 УК (жестокое обращение с животным, повлекшем его гибель) в отношении 29-летнего мужчины. Установлено, что 20 октября 2017 года на лестничной площадке 5-го этажа дома по ул.Есенина он избил собаку и выбросил ее с общего балкона, в результате чего животное погибло.

Жила собака в квартире матери супруги обвиняемого, куда мужчина заехал помочь с ремонтом. После распития спиртного он решил выгулять питомца, однако тот начал сопротивляться, что вызвало агрессию у мужчины. "Очевидцем произошедшего стала соседка, которая сделала замечание, однако он не остановился, - рассказала Марина Дранькова. - Прохожие, увидев выброшенную с балкона собаку, сообщили о случившемся на линию 102. Прибывшие на место милиционеры задержали мужчину. Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Обвиняемый раскаялся в произошедшем".

В Минске задержан сбросивший собаку с 5-го этажа мужчина В отношении него составили протокол по ч.17.1 (мелкое хулиганство) КоАП, после чего он был доставлен в Центр изоляции правонарушителей. Районный отдел Следственного комитета Московского района Минска проводит дальнейшую проверку.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-