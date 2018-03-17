В Борисове отец с сыном продавали марихуану

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД подозревают двух местных жителей - отца и сына - в выращивании и сбыте марихуаны, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя Борисовского РУВД Яну Коржавину.
Выйти на злоумышленников удалось после нескольких задержаний покупателей наркотического вещества. Так, месяцем ранее сотрудники отдела по наркоконтролю и противодействию торговле людьми Борисовского РУВД задержали молодого борисовчанина, у которого изъяли дозу готовой к употреблению марихуаны. Во время дальнейших оперативных мероприятий были установлены лица, реализовавшие наркотик. Ими оказались местные жители - 47-летний отец и его 22-летний сын.
Фигуранты занимались сбытом наркотика не только на территории Борисовского района, но и в Смолевичах. Торговцы вели себя предельно осторожно, старались реализовывать товар лишь проверенным клиентам.
Оба борисовчанина были задержаны по месту жительства сразу после продажи очередной дозы. При личном обыске у них изъяты деньги, полученные от реализации марихуаны, а также сами наркотические вещества.
В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Проводится расследование.-0-
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