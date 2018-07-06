Семейная пара организовала в Беларуси транснациональную лжепредпринимательскую структуру

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля пресек деятельность профессиональных лжепредпринимателей, чьи услуги использовались для незаконного возмещения из бюджета налога на добавленную стоимость, сообщил БЕЛТА заместитель начальника управления департамента Владимир Шпачук.

Преступная группа начала действовать с марта 2016 года. Ее возглавили мужчина и женщина, состоящие в гражданском браке. Они неоднократно попадали в поле зрения правоохранительных органов, уже привлекались к уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов, налоговое мошенничество, получение и дачу взятки.

Предыдущие махинации вскрыты финансовой милицией в феврале 2016 года. После этого пара изменила схему незаконных финансовых операций, круг клиентов и состав группы, усилила меры конспирации, применяя современные средства связи (IP-телефония, секретные чаты программ-мессенджеров) и передвижения, пароли, условные места встреч, шифрующие устройства передачи данных, контрнаблюдение и др.

Деятельность лжепредпринимателей носила ярко выраженный организованный характер. Установлены транснациональные связи участников при создании лжепредпринимательских структур. Так, в качестве номинальных руководителей субъектов хозяйствования привлечено более 27 граждан, в основном из России и Украины.

Незаконный возврат налога на добавленную стоимость происходил с использованием одной из новых схем, заключавшейся в реорганизации и слиянии различных субъектов хозяйствования, имевших на балансе документально оформленный от лжепредпринимательских структур вычет по налогу на добавленную стоимость, но никем ранее не уплаченный, а фактически попросту обналиченный. В дальнейшем с целью сокрытия следов и невозможности выявления сомнительности оформленных сделок через систему МНС "электронные счета фактур по НДС" совершались многочисленные финансовые операции по накоплению и переходу фиктивных налоговых вычетов от одного субъекта к другому в течение нескольких банковских дней и в итоге хищением из бюджета денежных средств под видом возмещения налога на добавленную стоимость.

По оперативным данным, для совершения противоправной деятельности члены преступной группы использовали реквизиты и расчетные счета 55 субъектов хозяйствования, в том числе 50 белорусских, 4 российских и 1 казахстанского.

Причиненный государству ущерб в виде незаконно возмещенного из бюджета налога на добавленную стоимость составил более Br2,3 млн (свыше $1,15 млн). Следственный комитет по Минску в отношении организаторов и участников преступной группы возбудил семь уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 234 (лжепредпринимательство) УК. Изъято более 30 клише печатей лжепредпринимательских структур, ключи системы "Клиент-банк", компьютерная техника, бухгалтерские документы и профессиональные технические устройства поиска звукозаписывающих устройств ("жучков").

В отношении пяти активных участников преступной группы с санкции заместителя прокурора Минска применена мера пресечения в виде заключения под стражей. Наложен арест на средства, находящиеся на расчетных счетах подконтрольных лжепредпринимателям фирм, на суммы более Br230 тыс. и 5,7 тыс. российских рублей.

Проводятся дальнейшие необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.-0-