В Минске преступная группа помогала уклоняться от уплаты налогов: бюджет недополучил свыше Br1 млн

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Судом Фрунзенского района Минска вынесен приговор членам преступной группы, оказывавшей содействие предприятиям в уклонении от уплаты налогов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Комитета государственного контроля Беларуси.

Оперативниками столичной финансовой милиции в декабре 2015 года была пресечена деятельность преступной группы, оказывавшей содействие субъектам хозяйствования реального сектора экономики в уклонении от уплаты налогов с использованием лжепредпринимательских структур. "Преступники за умеренную плату открывали в Минске фирмы-однодневки. После регистрации лжеструктур члены преступной группы, будучи в сговоре с руководителями коммерческих организаций, оформляли подложные бухгалтерские документы о якобы осуществляемых хозяйственных операциях. Фактически же мошенники обналичивали крупные денежные суммы с последующим вовлечением их в теневой финансовый оборот, зарабатывая на этом свой процент, - отметили в пресс-службе. - Фальшивая бухгалтерия позволяла официальным налогоплательщикам отчитываться в налоговых органах о налогах, суммы которых были существенно занижены". Как следствие, в бюджет недопоступило налогов на сумму свыше Br1 млн.

Руководил преступным бизнесом 43-летний минчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Всего для противоправной деятельности использовались счета и реквизиты 41 индивидуального предпринимателя и 25 субъектов хозяйствования, а услугами лжепредпринимателей воспользовались свыше 500 субъектов хозяйствования реального сектора экономики.

За уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах было возбуждено 15 уголовных дел в отношении руководителей предприятий, пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур. По фактам лжепредпринимательства возбуждено четыре уголовных дела и еще одно уголовное дело - по факту незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.

Судом Фрунзенского района Минска вынесен обвинительный приговор, который вступил в законную силу. Участники преступной группы приговорены к ограничению свободы на срок от 2 до 3 лет с конфискацией имущества, а также лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.

Руководитель преступной группы задержан на территории Испании. Решается вопрос о его экстрадиции в Беларусь.-0-