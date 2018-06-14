14 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Школьник устроил поджог в двух минских многоэтажках, сообщила БЕЛТА официальный представитель управления СК по Минску Марина Дранькова.

Фрунзенским (г. Минска) районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела по обвинению 15-летнего школьника в совершении поджогов. Днем 5 февраля подросток с помощью спичек поджег картонные коробки в подсобном помещении на лестничной площадке 10-го этажа дома на ул.Неманской. В результате были повреждены и уничтожены входные двери, звонки, коврики трех квартир и имущество кооператива на общую сумму более Br6,4 тыс., - рассказала Марина Дранькова. - Кроме того, 3 мая школьник поджег дверь с обшивкой на 9-м этаже дома по ул.Каменногорской. Ущерб от противоправного поведения составил Br1 тыс".

В обоих случаях прибывшие по сообщению жильцов дома сотрудники МЧС ликвидировали возгорание. Благодаря оперативной помощи спасателей и грамотным действиям жителей никто не пострадал.

"Камерами видеонаблюдения в подъезде были зафиксированы обстоятельства совершения второго поджога. Это позволило спустя несколько часов установить личность подозреваемого и задержать его, - отметила Марина Дранькова. - Ранее к административной и уголовной ответственности подросток не привлекался, на профилактических учетах не состоял. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, он мог осознавать общественную опасность своих действий и руководить ими".

Девятиклассник в дни поджогов прогуливал школу. Выбирал квартиры случайным образом в домах своего микрорайона. После поджога уходил с места происшествия и на улице наблюдал за работой МЧС.

Несовершеннолетнему предъявлено обвинение по ч.1, ч. 2 ст. 339 УК (хулиганство и злостное хулиганство) и ч. 2 ст. 218 УК (умышленные уничтожение и повреждение имущества общеопасным способом, повлекшие причинение ущерба в крупном размере). В ходе следствия с санкции прокурора подросток заключен под стражу. Ущерб потерпевшим возмещен частично. Уголовное дело направлено в суд.-0-