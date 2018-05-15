В Орше возбуждено уголовное дело по факту поджога двух дорогостоящих авто

15 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Уголовное дело по факту поджога двух дорогостоящих авто возбуждено в Орше у, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

В Орше в ночь с 14 на 15 мая неизвестные злоумышленники подожгли расположенные во дворе дома по пр-ту Текстильщиков автомобили Jaguar XF и Mercedes GL. Стоимость уничтоженных машин, принадлежащих семье местного бизнесмена, оценивается в Br140 тыс.

По данному факту Оршанским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.218 УК РБ. В настоящее время следователями ведется допрос потерпевших и свидетелей происшествия, назначены экспертизы, которые помогут установить причину пожара, добавила Светлана Сахарова.-0-