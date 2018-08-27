27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Штраф до Br5 тыс. грозит фирме-перевозчику за незаконный ввоз иностранца в Беларусь, сообщили БЕЛТА в Государственном пограничном комитете.

В Беларусь автобусом Варшава-Минск пытался въехать без визы гражданин Колумбии. Этот факт выявили гродненские пограничники 25 августа в пункте пропуска "Берестовица".

Во время разбирательства стало известно, что мужчина проживает в Подмосковье. Он объяснил свой безвизовый визит в Беларусь тем, что между Колумбией и Россией заключено соглашение, разрешающее поездки их граждан без дополнительных документов - только с паспортом. "А про то, что маршрут к его российскому дому пролегает через Беларусь, турист не подумал. В результате ему пришлось вернуться в Польшу и продолжить свое путешествие на самолете", - добавили в Госпогранкомитете.

В отношении фирмы-перевозчика начат административный процесс по статье 23.87 КоАП Республики Беларусь. Юридическому лицу - владельцу автобуса - грозит штраф в размере до 200 базовых величин (до Br5 тыс.)-0-