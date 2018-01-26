СК завершил расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственный комитет завершил расследование масштабного дела о коррупции в системе ЖКХ, противоправные действия привели к ущербу предприятиям отрасли на общую сумму более Br677 тыс. Об этом сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Главным следственным управлением окончено расследование уголовного дела по обвинению руководителя коммерческих структур в организации превышения служебных полномочий и даче взяток должностным лицам предприятий системы ЖКХ Витебской, Минской и Могилевской областей. Уголовное дело возбуждено по материалам проверки главного управления по борьбе с экономическими преступлениями МВД.

Следствие установило, что 40-летний житель Минского района, действуя от имени подконтрольных ему организаций, с 2009-го по 2015 год реализовал план преступной деятельности и вовлек в него должностных лиц. "Семь руководителей районных предприятий системы ЖКХ умышленно заключили с подконтрольными мужчине фирмами договоры на поставку оборудования по явно завышенным ценам. За благоприятное решение вопроса о заключении договоров некоторым должностным лицам передавались взятки - процент от общей суммы сделки", - проинформировали в СК.

Результатом противоправных действий руководителя коммерческих структур в соучастии с должностными лицами стало причинение ущерба предприятиям системы ЖКХ на общую сумму более Br677 тыс. "Важно здесь и то, что необоснованные потери государственных предприятий повлекли повышение стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей - граждан Беларуси, - отметили в СК. - Кроме того, на протяжении 2009-2011 годов 40-летний мужчина, действуя от имени коммерческого предприятия, организовал изготовление и распространение рекламных буклетов с заведомо ложными сведениями. Также он сообщил ложную информацию о деятельности предприятия журналисту отраслевого издания".

В ходе расследования изъята и проанализирована документация, связанная с организацией закупок, в том числе ее регламентирующая. Проведены допросы, очные ставки, получены и приобщены к материалам уголовного дела результаты экспертных исследований.

Действия руководителя коммерческих организаций квалифицированы по ч.1 ст. 250 (распространение ложной информации о товарах и услугах), ч.4 ст. 16 и ч.3 ст. 426 (организация превышения служебных полномочий), чч.1 и 2 ст. 431 (дача взятки) Уголовного кодекса.

Должностным лицам предприятий системы ЖКХ предъявлено обвинение по ч.3 ст. 426 (превышение служебных полномочий). Также действия шестерых из них квалифицированы по ст. 430 (получение взятки), а одного и по ч.1 ст. 427 (служебный подлог).

Организатор противоправных действий и четыре директора предприятий системы ЖКХ находятся под стражей. Фигурантами в ходе следствия возмещен ущерб на сумму Br64,6 тыс., а также наложен арест на их имущество на сумму свыше Br569 тыс. "В адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства следствием направлено представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Среди прочего в нем изложены предложения об обеспечении систематического контроля за проведением подчиненными организациями закупок товаров, а также об исключении случаев лоббирования интересов конкретных юридических и физических лиц", - подчеркнули в СК.

Кроме того, представления направлены в Государственный комитет по стандартизации и ряд районных исполнительных комитетов страны.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.-0-