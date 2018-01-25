Двое должностных лиц ЖКХ Московского района Минска задержаны за превышение полномочий

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое должностных лиц предприятия ЖКХ Московского района Минска задержаны за превышение служебных полномочий, сообщили БЕЛТА в МВД.

По материалам ОБЭП Московского РУВД столицы прокуратурой этого же района возбуждено уголовное дело в отношении двоих должностных лиц КУП "ЖКХ №1 Московского района Минска". Руководители предприятия подозреваются в превышении служебных полномочий.

"Злоумышленники договорились с коммерческой структурой провести фиктивную процедуру закупки подъемных платформ для инвалидов и их установку в подъездах жилых домов. Сделали они это из личной заинтересованности, чтобы избежать материальной и дисциплинарной ответственности за неисполнение мероприятий госпрограммы о социальной защите и содействии занятости населения", - проинформировала старший инспектор по особо важным делам ГУБЭП МВД Вероника Посметьева.

Правоохранители выяснили, что должностные лица не оговорили с подрядчиком сроки оборудования подъездов подъемными платформами. Более того - их монтаж не проводился, а бюджетные средства в результате неправомерных действий коммунальщиков оказались растрачены. "Руководители подписали липовые накладные о поставленных фирмой подъемных платформах, а также фиктивные акты выполненных работ. Эти документы они направили в управление государственного казначейства Министерства финансов по Минску, - рассказала Вероника Посметьева. - В результате на счет бизнесмена было перечислено более Br120 тыс. Это причиненный государству ущерб в крупном размере".

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.424 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Беларуси.-0-