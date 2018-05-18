Следователи ищут очевидцев ДТП на пр.Дзержинского в Минске с участием грузовика

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают очевидцев ДТП на проспекте Дзержинского в Минске с участием грузового автомобиля и пешехода, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минску Марина Дранькова.

По данным проверки, проведенной ГАИ, 10 мая около 9.15 автопоезд в составе седельного тягача "Сканиа" с полуприцепом при движении по второй полосе проспекта в направлении МКАД наехал на внезапно выбежавшего на проезжую часть пешехода. Мужчина 1988 года рождения получил тяжелые травмы, с которыми госпитализирован. В ходе освидетельствования установлено, что водитель был трезв.

Материалы проверки поступили в УСК по Минску в связи со смертью пострадавшего в учреждении здравоохранения 13 мая.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) УК. Назначены судебно-медицинская и автотехнические экспертизы, устанавливаются свидетели. Следователи обращаются с просьбой к тем, кто стал очевидцем ДТП либо располагает иной значимой информацией, сообщить об этом по телефонам 8 017 389 54 06, 8 033 333 67 19.-0-