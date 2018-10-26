Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с велосипедистом в Городокском районе

26 октября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Следователи ищут очевидцев смертельного ДТП с 18-летним велосипедистом в Городокском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Как сообщалось, 24 октября 61-летний водитель Nissan Qashqai в деревне Лесогорская сбил ехавшего в попутном направлении по краю проезжей части 18-летнего велосипедиста. В результате ДТП тот погиб на месте.

В отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительной информации, водитель был трезв.

Следователи устанавливают обстоятельства ДТП и обращаются с просьбой к гражданам, располагающим информацией о происшествии, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области 8(033) 399-80-44 (круглосуточно).-0-