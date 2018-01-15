15 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи просят откликнуться очевидцев смертельного ДТП в Сморгонском районе. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Авария произошла 13 января в половину десятого вечера на автодороге Островец - Тракели - Солы неподалеку от деревни Медрики Сморгонского района. Автомобилем "Мазда" под управлением 56-летнего водителя, постоянно проживающего в Литовской республике, был сбит перебегавший дорогу пешеход. К моменту приезда следственно-оперативной группы 30-летний житель деревни Тракели был мертв.

"Водитель в момент совершения наезда был трезв. Следовавший в направлении своего места жительства пешеход не был обозначен световозвращающим элементом. Для установления давности наступления его смерти, образования телесных повреждений, а также наличия алкоголя в крови проводится судебно-медицинская экспертиза", - отметил Сергей Шершеневич. Для выяснения обстоятельств случившегося следователи с участием экспертов управления Госкомитета судэкспертиз по Гродненской области осмотрели место дорожно-транспортного происшествия. Изъяты следы и вещественные доказательства, в том числе находившаяся при погибшем бутылки из-под водки.

Назначен ряд экспертиз, планируется проведение следственного эксперимента. Собираются материалы, характеризующие личности подозреваемого и погибшего.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть человека, Сморгонским районным отделом Следственного комитета в отношении водителя автомобиля возбуждено уголовное дело (ч.2 ст.317 УК). "Дальнейшее выяснение всех обстоятельств будут осуществлять следователи управления Следственного комитета по Гродненской области, специализирующиеся на расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуатации транспорта", - отметил Сергей Шершеневич.

Окончательная оценка будет дана по результатам расследования уголовного дела.

В целях полного, всестороннего и объективного выяснения обстоятельств ДТП, ставшие его очевидцами граждане могут оказать помощь в расследовании, позвонив по телефонам: 8 (015) 72-40-21, 8 (01592) 4-20-29 или 102.-0-

Фото Следственного комитета по Гродненской области