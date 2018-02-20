20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.
Поздним вечером 19 февраля в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка с предварительным диагнозом: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом. Несмотря на усилия медицинских сотрудников, утром 20 февраля она скончалась.
После обследования дома, где проживал ребенок, специалистами Гродненского областного управления МЧС к осмотру места происшествия приступили следователи управления Следственного комитета по Гродненской области и эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз. Задействованы возможности передвижной криминалистической лаборатории.
"Девочка воспитывалась в благополучной семье. Для установления причины ее смерти в срочном порядке проводится судебно-медицинская экспертиза. Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти явилась смертельная концентрация окиси углерода в замкнутом пространстве. К летальному исходу могло привести отравление угарным газом вследствие ненадлежащей работы газового оборудования в ванной комнате", - отметил Сергей Шершеневич. Имущество в доме не повреждено. Опасности для жизни и здоровья граждан нет.
С учетом всех обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка.-0-
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