20 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 12-летней девочки в Гродно. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Поздним вечером 19 февраля в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка с предварительным диагнозом: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом. Несмотря на усилия медицинских сотрудников, утром 20 февраля она скончалась.

В Гродно из-за отравления угарным газом погибла шестиклассница Вечером 19 февраля в реанимацию областной детской клинической больницы поступила 12-летняя девочка с предварительным диагнозом: состояние послеклинической смерти, утопление, отравление угарным газом.

После обследования дома, где проживал ребенок, специалистами Гродненского областного управления МЧС к осмотру места происшествия приступили следователи управления Следственного комитета по Гродненской области и эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз. Задействованы возможности передвижной криминалистической лаборатории.

"Девочка воспитывалась в благополучной семье. Для установления причины ее смерти в срочном порядке проводится судебно-медицинская экспертиза. Видимых телесных повреждений на теле не обнаружено. По предварительным данным, причиной смерти явилась смертельная концентрация окиси углерода в замкнутом пространстве. К летальному исходу могло привести отравление угарным газом вследствие ненадлежащей работы газового оборудования в ванной комнате", - отметил Сергей Шершеневич. Имущество в доме не повреждено. Опасности для жизни и здоровья граждан нет.

С учетом всех обстоятельств произошедшему будет дана правовая оценка.-0-