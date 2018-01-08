8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следствие проводит проверку по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

"В рамках доследственной проверки по факту смерти шестимесячного ребенка в Несвиже следствие затребовало документы, собираются материалы, необходимые для установления обстоятельств", - проинформировала Татьяна Белоног.

В Министерстве здравоохранения проинформировали, что сейчас в Несвиже работает специальная комиссия ведомства. Ситуация находится на контроле министра здравоохранения Валерия Малашко.

Родившийся в июле ребенок умер 5 января. До этого у него поднялась температура, с ним работали медики.-0-