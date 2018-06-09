Следователи устанавливают обстоятельства гибели девушки в Кировском районе

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства гибели 19-летней девушки в Кировском районе, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Девушка 29 мая возвращалась с занятий в колледже домой на автобусе по маршруту Жиличи-Дубовое-Кировск. Выйдя на остановке "д.Павловичи", домой она так и не дошла. Вечером 6 июня ее тело обнаружили недалеко от остановки.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия. Опрошены жильцы ближайших населенных пунктов, родственники погибшей. Точную причину смерти девушки установит судебно-медицинская экспертиза. Следователи рассматривают различные версии преступления. Для этого исследуются вещественные доказательства, изучается образ жизни потерпевшей.

Кировским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по факту убийства.-0-

Фото УСК по Могилевской области