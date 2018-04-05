Следователи устанавливают обстоятельства смертельного ДТП на путепроводе в Витебске

На месте происшествия. Фото УГКСЭ по Витебской области

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Устанавливаются обстоятельства смертельного ДТП на путепроводе Металлистов в Витебске, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Авария произошла 4 апреля около 21.00. "Автомобиль SsangYong Rexton под управлением жителя Витебска двигался с ул. Зеньковой в сторону ул. Некрасова. Проезжая по путепроводу Металлистов, водитель легковушки сбил мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. От полученных травм 59-летний местный житель скончался в машине скорой помощи", - рассказала Светлана Сахарова.

В отношении 42-летнего водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека). Водитель в момент аварии был трезв.

Следователи совместно с экспертами осмотрели место происшествия, изъяли видеорегистратор из автомобиля, назначили судебно-медицинскую и автотехнические экспертизы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Водитель внедорожника находится под обязательством о явке.

Следователи обращаются с просьбой к гражданам, располагающим сведениями о данной аварии, сообщить об этом по телефону оперативно-дежурной службы УСК по Витебской области +375 33 3998044 (круглосуточно).-0-