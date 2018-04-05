5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Завершено расследование ДТП с участием трех легковушек и фуры под Минском, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Управление Следственного комитета по Минской области завершило расследование уголовного дела об аварии с тяжкими последствиями, которая произошла днем 5 ноября прошлого года на автодороге Р28 Минск - Молодечно - Нарочь с участием трех легковых автомобилей и автопоезда.

Обвиняемым по уголовному делу признан 40-летний житель Гродненской области, который находился за рулем легкового Renault Laguna. По данным следствия, он ехал в сторону Молодечно по левой основной полосе за автомобилем ВАЗ. "В нем находились граждане России - 26-летний мужчина с супругой. Они направлялись к историко-культурному комплексу "Линия Сталина". Водитель ВАЗ, когда приблизился к перекрестку, начал снижать скорость, чтобы повернуть налево. В этот момент мужчина за рулем Renault имел возможность видеть впереди опасность для движения, но проявил невнимательность и столкнулся с ВАЗом. От удара тот продвинулся вперед на встречную полосу, где произошло его столкновение сначала с автопоездом Mercedes-Benz, а затем c легковой Honda СR-V", - рассказала Татьяна Белоног.

В результате дорожно-транспортного происшествия супруги из России с тяжкими травмами были госпитализированы.

Проводились следственные эксперименты, допросы участников, были изучены записи с камер наружного наблюдения, получены результаты назначенных следствием экспертиз. "Установлено, что водитель Renaul Laguna создал своими неоправданными действиями угрозу безопасности дорожного движения, что связано с наступившими тяжкими последствиями. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения). Он находится под подпиской о невыезде", - проинформировала Татьяна Белоног.

Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.-0-

Фото УСК по Минской области