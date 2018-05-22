22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следственно-оперативная группа работает на месте взрыва в деревне Королев Стан под Минском, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Пожар ликвидировали спасатели. По уточненной информации, пострадали четыре человека - они доставлены в больницы.

Как сообщалось, взрыв произошел сегодня утром в административно-производственном здании НПО "Алкид". Сообщение в МЧС поступило в 8.55, на место отправились подразделения спасателей. В 9.18 пожар был локализован.-0-