Смотритель кладбища в Заславле незаконно брал плату за участки для захоронения

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Смотритель кладбища в Заславле (Минский район) брал с местных жителей деньги за выделение участков для захоронения, сообщила БЕЛТА официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Фигурантом уголовного дела стал 43-летний житель Заславля, смотритель кладбища, которое находится в ведомстве коммунального предприятия "Жилищник Минщины". По данным следствия, деньги за услугу, которая по законодательству предоставляется бесплатно, он брал с 2016 по 2017 годы. Например, в ноябре 2016-го он получил от пенсионерки Br60 за выделение участка для захоронения ее супруга и последующего подзахоронения ее самой. В январе 2017-го фигурант взял Br130 с мужчины, скрыв от него, что участок для захоронения умершего родственника (местного жителя) тот может получить на безвозмездной основе.

Обстоятельства мошеннических действий устанавливает Минский районный отдел Следственного комитета. "Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном повторно (ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса). К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствие располагает данными о еще 12 аналогичных фактах мошеннических действий. Допрашиваются потерпевшие, свидетели и другие граждане. Устанавливается точный размер причиненного ущерба. В целях обеспечения имущественных взысканий принимаются меры по отысканию подлежащего аресту имущества. Следственные и процессуальные действия продолжаются ", - проинформировала Татьяна Белоног.-0-