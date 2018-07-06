Снаряд и мины найдены на лесной дороге в Витебском районе

6 июля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебском районе саперы разминировали лесную дорогу, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.

Снаряд, торчащий из земли на лесной дороге около деревни Ковальки, обнаружил местный житель, отправившийся в лес за ягодами. Мужчина серьезно отнесся к подозрительной находке, так как ранее не единожды слышал рассказы своего отца о заминированной в годы войны дороге. Саперы обнаружили на данном участке еще 18 мин S-main35 (выпрыгивающая осколочная мина кругового поражения), расположенных в шахматном порядке на расстоянии 15-20 м друг от друга, и 2 артиллерийских взрывателя.

"К счастью, снаряды уже не представляли серьезной угрозы, так как от времени у них сгнили усики нажимного взрывателя, приводившие их в действие. Они находились в земле на 20-30 см от поверхности", - уточнила Мария Воробьева. Все боеприпасы уничтожены.-0-