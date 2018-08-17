Состояние раненого в Ивацевичском районе милиционера стабильное

17 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Раненый в Ивацевичском районе милиционер находится в тяжелом, но стабильном состоянии, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный врач Ивацевичской центральной районной больницы Василий Юзефович.

"У пострадавшего огнестрельное множественное ранение грудной клетки и поясничной области с повреждением внутренних органов и внутрибрюшным кровотечением. После обследования (УЗИ, рентген, необходимые до операции), больному продолжили оказание помощи. В операционной кровотечение было остановлено, раны ушиты. Пациент на данный момент находится в реанимации. Состояние его тяжелое, но стабильное. Он в медикаментозном сне, оказывается вся необходимая медицинская помощь", - отметил главврач.

Стрелявший по милиционерам житель Ивацевичского района задержан "Спецоперация завершена. Сельчанин, открывший стрельбу, обезврежен. Задержан. Сейчас с ним работают сотрудники следственно-оперативной группы", - проинформировали в ведомстве.

Вызов в диспетчерскую скорой помощи поступил в 11.56. Как стало известно, в д.Бобровичи были пострадавшие от огнестрельных ранений. Из городского поселка Телеханы выехала бригада скорой помощи. На месте происшествия медики констатировали смерть одного милиционера, второй в 13.20 был доставлен в ЦРБ. "Необходимые медикаменты, кровезаменители, препараты крови имеются в нужном количестве. Извещена служба санитарной авиации Бреста. Врачи готовы выехать по первому звонку. Но пока такой необходимости нет. Все, что надо, мы успели сделать сами", - сказал Василий Юзефович.

Главный врач не стал прогнозировать развитие ситуации, отметив лишь, что медики рассчитывают на ее благоприятный исход.

Как сообщалось, сотрудники Ивацевичского РОВД сегодня проводили рейд в д. Бобровичи. По предварительной информации, около 12.00 при подходе к дому 57-летнего безработного местного жителя, у которого, по сведениям правоохранителей, могло быть незарегистрированное охотничье ружье, мужчина внезапно открыл огонь на поражение по милиционерам. В результате был убит участковый инспектор милиции 1976 года рождения, еще один, 1995 года рождения, - ранен.

Сельчанин забаррикадировался в доме и угрожал продолжить стрельбу. В результате спецоперации, проведенной сотрудниками ОМОНа, мужчина был обезврежен и задержан. На месте происшествия работает руководство Министерства внутренних дел, Следственного комитета, следственно-оперативная группа.-0-