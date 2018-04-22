Сотрудники таможни "Минск-2" задержали 290 кг насвая

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Таможенники задержали почти 290 кг насвая в Национальном аэропорту Минск, сообщили БЕЛТА в таможне "Минск-2".

При осуществлении операций таможенного контроля рейса из Стокгольма в Минск сотрудники таможни "Минск-2" обратили внимание на двух граждан России и гражданина Армении, которые следователи в Москву с пересадкой в Минске. Пассажиры прошли через Национальный аэропорт по маршруту для транзитных пассажиров и пересекли зону таможенного контроля по зеленому коридору, заявив, таким образом, об отсутствии у них товаров для декларирования.

Багаж путешественников был упакован в одинаковые брезентовые сумки, резко отличающиеся от тех, которые обычно используются при авиаперелетах, и перемещался в автоматизированной системе обработки багажа аэропорта, отдельно от пассажиров. Однако технический контроль позволил сделать вывод о том, что в багаже содержится значительное количество органического вещества, а также отсутствуют какие-либо личные вещи путешественников. Результаты технического контроля стали основанием для организации таможенного досмотра, который провели сотрудники таможни во взаимодействии с сотрудниками отряда пограничного контроля "Минск".

В результате было установлено, что в багаже путешественников перемещалось почти 290 кг растительного вещества темно-зеленого цвета, представляющего собой табачную некурительную смесь - насвай. Смесь была упакована фабричным способом в банки и, по словам владельцев, предназначалась для продажи.

Проводится проверка по признакам административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.16.10 КоАП Беларуси.

Таможня "Минск-2" напомнила о санкциях, предусмотренных за перевозку, пересылку, приобретение, хранение некурительных табачных изделий, предназначенных для сосания и (или) жевания, в количестве, превышающем 50 г, а равно реализацию таких некурительных табачных изделий при отсутствии признаков незаконной предпринимательской деятельности. Эти действия влекут наложение штрафа в размере от 10 до 40 БВ (1 БВ сейчас - Br24,5) с конфискацией денежной выручки, полученной от реализации некурительных табачных изделий, орудий и средств совершения административного правонарушения или без конфискации таких орудий и средств либо административный арест с конфискацией денежной выручки или без конфискации таких орудий и средств.-0-