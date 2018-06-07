Спасатели ликвидировали пожар в лакокрасочном цехе в Дзержинске

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спасатели 6 июня ликвидировали пожар в цехе по производству лакокрасочных изделий в Дзержинске. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение об инциденте поступило в службу спасения в 11.02. До прибытия спасателей работник предприятия пытался справиться с возгоранием с помощью огнетушителя. Когда на место прибыли подразделения МЧС, пламя выбивалось на крышу здания. Пожар были ликвидирован, пострадавших нет.

Предполагается, что загорелись лакокрасочные отложения на вертикальной бисерной мельнице внутри цеха.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-