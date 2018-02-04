Специалисты выясняют причину сработки пожарной сигнализации на летевшем в Минск самолете

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты выясняют причину сработки пожарной сигнализации на летевшем в Минск из Москвы самолете авиакомпании UTair, передают информационные агентства.

После того как на борту сработала пожарная сигнализация, экипаж решил вернуться в аэропорт Внуково. Самолет благополучно приземлился, следов пожара впоследствии обнаружено не было. Сейчас специалисты выясняют, почему сработал датчик.

По информации UTair, самолет уже вылетел в белорусскую столицу. На несколько часов задерживается и обратный рейс этой авиакомпании.-0-