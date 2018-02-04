Специалисты выясняют причину сработки пожарной сигнализации на летевшем в Минск самолете

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты выясняют причину сработки пожарной сигнализации на летевшем в Минск из Москвы самолете авиакомпании UTair, передают информационные агентства.
После того как на борту сработала пожарная сигнализация, экипаж решил вернуться в аэропорт Внуково. Самолет благополучно приземлился, следов пожара впоследствии обнаружено не было. Сейчас специалисты выясняют, почему сработал датчик.
По информации UTair, самолет уже вылетел в белорусскую столицу. На несколько часов задерживается и обратный рейс этой авиакомпании.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4667 BYN
|2.46 BYN
|2.467 BYN
|USD
|1.9744 BYN
|1.972 BYN
|1.9755 BYN
|RUB
|3.5194 BYN
|3.5 BYN
|3.525 BYN