Суд начал рассмотрение дела о вооруженном ограблении банка в Могилеве

14 июня, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Суд Ленинского района Могилева начал рассмотрение дела о вооруженном ограблении банка в областном центре. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе областного суда.

Мужчине вменяется в вину совокупность преступлений - разбой и захват заложников (ч.3 ст.207 УК и п.п.6,7 ч.2 ст.291 УК).

Как сообщалось, 20 ноября мужчина в маске с прорезями для глаз вошел в отделение ОАО "АСБ Беларусбанк", расположенное по ул. Калиновского в Могилеве, и, угрожая работникам и посетителям банка убийством, потребовал передачи ему денег и ценностей, захватив при этом в заложники восемь посетителей и шесть работников банка. Однако благодаря профессиональным действиям правоохранителей подозреваемый был задержан. Мужчина оказал вооруженное сопротивление. Для предотвращения преступных действий милиционеры применили табельное оружие. Задержанным оказался житель Могилева 1989 года рождения, гражданин Российской Федерации, имеющий вид на жительство на территории Беларуси. У него при личном обыске были обнаружены денежные средства в размере более Вr9 тыс., 2 тыс. российских рублей и более $100, а также вырванный из системного блока ПЭВМ отделения банка жесткий диск с записями видеокамер.

По месту жительства подозреваемого были изъяты компьютерная техника и флеш-накопители.

Обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.-0-