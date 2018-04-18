Суд отклонил ходатайство адвоката одного из обвиняемых по "делу Кныровича" об изменении меры пресечения

18 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд отклонил ходатайство адвоката Игоря Максимова, одного из обвиняемых по "делу Кныровича", об изменении меры пресечения, передает корреспондент БЕЛТА.

Защита ходатайствовала об изменении меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде или иную, не связанную с заключением под стражу. По словам адвоката, обвиняемый вину признал в полном объеме, способствовал раскрытию преступления, давал показания на предварительном расследовании; по социальному положению он не представляет опасности для общества.

Суд по делу бизнесмена Александра Кныровича начался в Минске Бизнесмен обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.243, ч.1,2 ст.431 УК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, а также даче взятки.

Прокурор возражала против удовлетворения ходатайства, поскольку преступление относится к категории тяжких. При этом она просила учесть размер причиненного ущерба, а также то обстоятельство, что обвиняемый, находясь на свободе, может скрыться от органов правосудия и оказать влияние на свидетелей. В связи с этим прокурор полагала, что ходатайство защитника удовлетворению не подлежит.

Суд посчитал, что оснований для удовлетворения ходатайства защитника не имеется, поэтому оно оставлено без удовлетворения.

Разбирательство по уголовному делу в отношении бизнесмена и блогера, директора и соучредителя ООО "СарматТермо-Инжиниринг" Александра Кныровича началось в суде Фрунзенского района Минска сегодня. Бизнесмен обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.243, ч.1,2 ст.431 УК. Речь идет об уклонении от уплаты налогов, повлекшем причинение ущерба в особо крупном размере, а также даче взятки. Вместе с ним перед судом предстанут еще четверо: директор этой компании, замдиректора по экономике и финансам, замдиректора по продажам и ведущий экономист. В зависимости от роли в противоправной деятельности им вменяется уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере, пособничество в уклонении от уплаты налогов, дача взятки. Все обвиняемые находятся под стражей.-0-