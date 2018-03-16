Суд по делу о ЧП с азотными коктейлями на корпоративе в Солигорске начнется 19 марта

16 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд по делу о ЧП с азотными коктейлями на новогоднем корпоративе в Солигорске начнется 19 марта, сообщила БЕЛТА помощник председателя Минского областного суда Юлия Корзун.

Рассматривать дело будет суд Солигорского района Минской области. Индивидуальный предприниматель обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 338 УК (оказание услуг, заведомо не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения).

Как сообщалось, вечером 23 декабря 2017 года в солигорском кафе "Веснянка" после номера шоу-программы с использованием жидкого азота одной из участниц стало плохо. Женщина была доставлена в реанимацию в тяжелом состоянии, ее прооперировали. Следователи установили, что 32-летний индивидуальный предприниматель, имеющий свидетельство о разрешении на проведение торжественных мероприятий, заключил договор с руководством кафе на оказание услуги по организации и проведению новогодней шоу-программы. В одном из конкурсов он, не имея специальных познаний и навыков, а используя информацию из интернета, добавил в бокалы и рюмки участников со спиртным жидкий азот из термоса. При этом, не дозируя добавленный объем азота и не контролируя время его испарения, разрешил участникам выпить коктейли. В результате неосторожных действий ведущего женщина получила тяжкие телесные повреждения.-0-