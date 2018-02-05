Суд по делу о попытке поджога нотариальной конторы проходит в Минске

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Московского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела о попытке поджога нотариальной конторы, передает корреспондент БЕЛТА.

В деле два фигуранта. Минчанин обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1, 3 ст.172 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления), ч.1 ст.295-3 (незаконные изготовление, приобретение, передача во владение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ), ч.2 ст.218 (умышленные уничтожение либо повреждение имущества, совершенные общеопасным способом либо повлекшие причинение ущерба в крупном размере), ч.3 ст.339 (особо злостное хулиганство) УК. Несовершеннолетнему, кроме ч.1 ст.295-3, ч.2 ст.218, вменяют также ст.415 УК (уклонение от отбывания наказания в виде ограничения свободы). На момент совершения преступления парень имел неснятую и непогашенную судимость за злостное хулиганство.

В отношении обоих избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Попытка поджога нотариальной конторы в Минске была предпринята в ночь на 21 сентября 2017 года. По информации МВД, у безработного минчанина при решении вопроса о наследстве возникло неприязненное отношение к нотариусу. Поэтому мужчина за деньги уговорил несовершеннолетнего учащегося колледжа поджечь нотариальную контору. Тот согласился. Парень разбил камнем стекло в здании, где расположено указанное учреждение, а после бросил туда бутылку с зажигательной смесью.-0-