Суд в Борисове приговорил педофила к 11 годам лишения свободы

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес приговор педофилу, который совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанницы детского дома семейного типа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минского облсуда.

Наказание в виде 11 лет лишения свободы мужчина будет отбывать в колонии усиленного режима. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Обвиняемым по делу проходил муж воспитательницы детского дома семейного типа в Борисовском районе. Мужчина проживал с супругой в этом детском доме, однако преступные действия совершал не в этом помещении, а по месту жительства, где официально зарегистрирован. Потерпевшей признана одна из девочек, которая подвергалась насилию с 2015 по 2017 год.-0-