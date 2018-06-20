Суд в Борисове вынес приговор рядовому за воинские преступления

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Борисовского района вынес приговор в отношении военнослужащего, обвиняемого в совершении воинских преступлений, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минского областного суда.

Обвиняемый проходил срочную военную службу в воинском звании "рядовой". Судом он признан виновным, в частности, в совершении преступления, предусмотренного ч.1,2 ст.443 УК. Речь идет о насилии над военнослужащим, с которым он не состоял в отношениях подчиненности.

Наказание в виде 1 года 3 месяцев лишения свободы фигурант будет отбывать в колонии общего режима. Мера пресечения изменена с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован.

Один из эпизодов преступления произошел на 227-м общевойсковом полигоне в Борисове. Во время нахождения дневальным в суточном наряде по палаточному лагерю гранатометного взвода, желая продемонстрировать свое мнимое превосходство над военнослужащим более позднего срока призыва, рядовой умышленно применил насилие в его отношении: схватил за рукав форменного обмундирования и затянул к месту для умывания, где нанес потерпевшему удар в бедро ногой, обутой в ботинок с высоким берцем, толкнул. Затем нанес не менее четырех ударов руками в область нижней части туловища, повалил его на землю и ударил по стальному шлему, надетому на голову потерпевшего.-0-