Суд вынес приговор пятерым жителям Ольшан за насилие и хулиганство в отношении сотрудников ОВД

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Столинского района вынес приговор в отношении пяти жителей агрогородка Ольшаны, обвиняемых в применении насилия и хулиганских действий в отношении сотрудников органов внутренних дел, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Брестского областного суда.

Один из обвиняемых признан виновным в насилии и угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД в целях воспрепятствования его законной деятельности. Он приговорен к наказанию в виде 3 лет ограничения свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа.

Инцидент произошел 29 июля 2017 года. Примерно в 22.20 местный житель 1997 года рождения, двигаясь на мотоцикле по агрогородку, совершил ДТП, в котором пострадала малолетняя односельчанка. На место прибыли сотрудники ГАИ, собралась большая группа местных жителей. Сельчане своими действиями препятствовали работе милиционеров. В ответ на требования покинуть место происшествия мужчина 1976 года рождения применил насилие.

Также осуждены еще четверо местных жителей, двое из которых несовершеннолетние. Из хулиганских побуждений они повредили два автомобиля ДПС. В результате Столинскому РОВД был причинен ущерб на общую сумму более Br1,1 тыс., который не был возмещен в ходе предварительного следствия. Двум обвиняемым назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев, двум другим - 1 года лишения свободы. По решению суда, исполнение наказания отсрочено. Кроме того, одному из них в свободное от работы и учебы время необходимо выполнить общественно полезные работы в объеме 40 часов, второму - 80 часов.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-