Суд Заводского района Минска рассматривает дело о погибшем роупджампере

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Суд Заводского района Минска приступил к рассмотрению уголовного дела о погибшем роупджампере, передает корреспондент БЕЛТА.
Обвиняемым по этому делу проходит индивидуальный предприниматель, которому инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.144 УК (причинение смерти по неосторожности).
Роупджампер погиб 18 июня в поселке Сосны, прыгнув с трубы котельной с высоты 70 м. Он упал на землю на глазах у очевидцев. Организатор прыжков - индивидуальный предприниматель - не использовал необходимые дополнительные методы и средства для обеспечения безопасности прыгавших людей. В результате чего 27-летний житель Солигорска погиб. Сертификат на обернувшийся трагедией прыжок для парня приобрела девушка. Продала же его фирма, которая вообще не имеет отношения к роупджампингу.
Индивидуальный предприниматель 1990 года рождения был задержан в день трагедии - 18 июня. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее он судим не был.-0-
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