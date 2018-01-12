12 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Супруги погибли при пожаре в Лидском районе, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре жилого дома в деревне Евсеевичи Лидского района спасатели получили 11 января в 16.54. В результате пожара погибли хозяйка дома 1945 года рождения и ее муж 1934 года рождения. Уничтожены кровля, перекрытие и имущество, повреждены стены. Причина пожара устанавливается.
Всего за минувшие сутки в Гродненской области произошло 6 пожаров. Благодаря сработке автомномного пожарного извещателя были спасены два человека. Нарушений условий жизнедеятельности не зарегистрировано.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4093 BYN
|2.415 BYN
|2.42 BYN
|USD
|2.0188 BYN
|2.015 BYN
|2.019 BYN
|RUB
|3.5411 BYN
|3.54 BYN
|3.56 BYN