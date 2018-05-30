Свыше 1,2 тыс. человек оштрафованы в Минске в январе-апреле за курение в запрещенных местах

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за четыре месяца текущего года свыше 1,2 тыс. человек привлечены к ответственности за курение в запрещенных местах, сообщил старший инспектор управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Назим Зейналов сегодня на пресс-конференции в Мингорисполкоме, посвященной Всемирному дню без табака, передает корреспондент БЕЛТА.

"В январе-апреле привлечены к ответственности 1237 граждан, в том числе 22 несовершеннолетних, за аналогичный период прошлого года - 1251 гражданин, в том числе 28 несовершеннолетних", - уточнил Назим Зейналов. В 2017 году в столице штрафные санкции по ст. 17.9 Кодекса РБ об административных правонарушениях (курение (потребление) табачных изделий в запрещенных местах) применены к почти 4 тыс. курильщиков.

Он подчеркнул, что ГУВД Мингорисполкома уделяет особое внимание профилактике курения. Перечень мест, где запрещено курение, определен декретом №28 от 17 декабря 2002 года "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий". В их числе учреждения здравоохранения, культуры, образования, спорта, объекты торговли и бытового обслуживания населения, общественного питания (кроме реализующих табачные изделия и имеющих помещения с действующей системой вентиляции), вокзалы, аэропорты, подземные переходы, станции метрополитена, общественный транспорт, вагоны поездов, самолеты (за исключением поездов дальнего следования, самолетов, в которых предусмотрены места, специально предназначенные для курения) и др.

В Минске зонами, свободными от курения, также объявлены: в Заводском районе - Минский зоопарк, пионерский сквер "Зеленстроя Заводского района", площадь перед универмагом "Беларусь" (в пределах ул. Жилуновича, пр. Партизанского, границы разделения территории между универмагом "Беларусь" и гостиницей "Турист"), парк культуры и отдыха имени 900-летия Минска, территория у памятника "Беларусь Партизанская"; в Ленинском районе - Лошицкий усадебно-парковый комплекс и Александровский сквер; в Московском районе - площадь Независимости, двор жилого дома по пер. Молочный,4; в Октябрьском районе - гостиница "Спутник", парк "Курасовщина", горнолыжный центр "Солнечная долина"; в Партизанском районе - Центральный детский парк им. Горького; в Первомайском районе - Центральный ботанический сад, парк культуры и отдыха им. Челюскинцев, ЖРЭО Первомайского района, "Ветеранский дворик" по ул. Тикоцкого, 46; в Советском районе - зона отдыха на Цнянском водохранилище; во Фрунзенском районе - парк имени 60-летия Октября, парк "Медвежино", скверы по ул. Бельского и по ул. Притыцкого; в Центральном районе - парк развлечений "Дримленд", автозаправочные станции "Юнайтед Компани", полиграфическое предприятие "Ходар".

Кроме того, приказами администраций учреждений введен запрет курения на предприятиях "Атлант", "Горизонт", "Оливария", "Милавица", "Алеся", общежитии автопарка №7, на территориях хлебозаводов №1-8. На спортивных объектах города упразднены специальные места для курения. Только при проведении масштабных спортивно-массовых и культурно-зрелищных мероприятий на "Минск-Арене" и "Чижовке-Арене" организуется одно место для курения на открытом воздухе.

Курение полностью запрещено в 250 объектах общественного питания, в 180 имеются отдельные залы для курящих и некурящих. В остальных предусмотрены специально отведенные места для курения (холлы). Знаки о запрете курения размещены на 43 остановочных пунктах трамваев и почти 1,8 тыс. остановок, находящихся в хозяйственном ведении ГПО "Горремавтодор Мингорисполкома".-0-