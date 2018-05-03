Житель Полоцкого района на спор с россиянами сделал пост о теракте

3 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Житель Полоцкого района на спор с приятелями из России сделал пост о теракте, рассказал корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Трагикомичный случай произошел 1 мая. 35-летний житель поселка Ветрино поспорил с отдыхавшими по соседству друзьями-россиянами по поводу работы белорусской милиции. Чтобы выяснить это на деле, белорус разместил в своей ленте социальной сети "Вконтакте" пост "Я готовил бомбу! Будет теракт в Полоцке. В манеже!".

"Мужчина был задержан в течение нескольких часов после поступления информации сотрудникам милиции от совершенно посторонней жительницы Полоцка. Примечательно, что о подозрительной записи в интернете ей в свою очередь сообщил знакомый житель Мурманска", - отметил представитель УВД.

Жителю поселка Ветрино предстоит ответить за свои действия по всей строгости закона. В его отношении возбуждено уголовное дело по ч.1. ст.340 УК РБ.

Виталий Сапроненко подчеркнул, что в Беларуси правоохранительные ведомства уделяют самое пристальное внимание информации, связанной с сообщениями об опасности. В данном случае после получения тревожного сигнала торговый центр "Манеж" был обследован сотрудниками саперно-пиротехнической группы в/ч 5530.-0-