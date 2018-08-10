Таможенники изъяли у украинца микроавтобус за попытку незаконного вывоза 30 л дизтоплива

10 августа, Брест /Корр. БЕЛТА/. Гражданин Украины пытался провезти через границу в тайнике автомобиля дизельное топливо сверх установленной нормы, сообщили БЕЛТА в Брестской таможне.

Случай произошел в пункте таможенного оформления "Мокраны". При выезде из Беларуси на микроавтобусе "Мерседес-Бенц" 41-летний украинец пытался переместить в пластиковых бутылках свыше 30 л дизельного топлива. Для этого он приспособил конструктивную полость автономного отопителя салона автомобиля. При этом в соответствии с законодательством физическим лицам для личного пользования, помимо топлива, находящегося в заправочных емкостях, предусмотренных конструкцией транспортных средств, допускается вывоз через таможенную границу не более 10 л топлива в отдельной емкости.

В связи с сокрытием товара в тайнике микроавтобус 2001 года выпуска изъят до решения суда. С начала текущего года должностные лица Брестской таможни пресекли 120 попыток незаконного вывоза топлива. Для этих целей водители транспортных средств использовали как топливные баки, не предусмотренные конструкцией, так и отдельные емкости.-0-