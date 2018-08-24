24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танковый снаряд обнаружили в Партизанском районе Минска. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.
"Вечером 23 августа в в лесном массиве Партизанского района столицы произошел взрыв. В результате взрыва никто не пострадал. Прибывшей на место следственно-оперативной группе местные жители также указали на танковый снаряд без взрывателя, который был ими обнаружен в поле неподалеку", - говорится в сообщении.
Снаряд был уничтожен.-0-
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