24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Танковый снаряд обнаружили в Партизанском районе Минска. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

"Вечером 23 августа в в лесном массиве Партизанского района столицы произошел взрыв. В результате взрыва никто не пострадал. Прибывшей на место следственно-оперативной группе местные жители также указали на танковый снаряд без взрывателя, который был ими обнаружен в поле неподалеку", - говорится в сообщении.

Снаряд был уничтожен.-0-