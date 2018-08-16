Грибник в Лиозненском районе нашел на дороге снаряды времен войны

16 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Грибник нашел на дороге в Лиозненском районе снаряды времен войны, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник службы информационно-пропагандистской работы в/ч 5524 Мария Воробьева.
На дороге возле деревни Новое Село, проложенной в послевоенные годы на месте высохшего болота, грибник 15 августа обнаружил пять снарядов, торчащих из земли. Саперы после длительного обследования дороги и прилегающих участков обнаружили 116 артиллерийских снарядов калибра 45 мм и 102 артвзрывателя времен войны.
Боеприпасы вывезены в безопасное место и уничтожены.-0-
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