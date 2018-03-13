Тело разыскиваемого жителя Барановичского района найдено в реке

13 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе в реке Сервеч обнаружен труп 56-летнего мужчины, находившегося полтора месяца в розыске, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Тело погибшего увидел случайный прохожий, о чем сразу сообщил в милицию. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили личность мужчины. Им оказался житель деревни Ясенец. Он 24 января вышел из дома и направился в городской поселок Городище, где трудился в местном райагросервисе. Когда он не появился на рабочем месте, коллеги забили тревогу. С этого момента сельчанин числился пропавшим без вести.

По предварительной информации, мужчина решил сократить дорогу до работы через реку. Видимо, лед не выдержал его веса и он провалился в полынью.

В настоящее время правоохранители устанавливают точные обстоятельства гибели.-0-