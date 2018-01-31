31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ивановском районе работник МЧС во время отпуска спас рыбака из полыньи, сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.

Командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста д. Мотоль старший прапорщик Николай Боричевский днем 30 января сообщил в Ивановское районное подразделение МЧС о том, что в полынью на озере у д. Новинки провалился человек.

"Работник МЧС приблизился к месту, где только что был рыбак, и обнаружил его в полынье, откуда тот самостоятельно выбраться не мог. При помощи подручных средств спасатель достал из полыньи сельчанина, мужчина оказался глухонемым. После осмотра врачом рыбак отпущен домой, в госпитализации не нуждается", - рассказали в МЧС.

Николай Боричевский уже 23 года работает в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям.-0-