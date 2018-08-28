Теплицу для выращивания конопли обнаружили в Сморгонском районе

28 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Теплицу для выращивания конопли обнаружили следователи в Сморгонском районе, сообщил БЕЛТА официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

Оперативные сотрудники милиции 9 августа задержали 40-летнего жителя Сморгони. При личном досмотре у него обнаружено растительное вещество, которое, по заключению экспертов, оказалось марихуаной. Во время проведения дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий было установлено лицо, у которого задержанный систематически приобретал марихуану. Им оказался 35-летний неработающий местный житель.

"При проведении обыска на приусадебном участке его хутора в Сморгонском районе обнаружена теплица, в которой он выращивал 24 куста растения конопли общим весом свыше 11 кг. Кроме того, в жилище обнаружены емкости с веществом растительного происхождения и приспособления для его курения", - отметил Сергей Шершеневич. Следователи выяснили, что владелец хутора выращивает коноплю с весны 2018 года, изготавливает из нее наркотик для личного потребления и сбыта.

Сморгонским районным отделом Следственного комитета возбуждены и расследуются уголовные дела по фактам незаконного оборота наркотических средств, в том числе с целью сбыта (ч.2 ст.328 УК), а также посева и выращивания в целях сбыта и изготовления запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства (ч.1 ст.329 УК).

К обоим подозреваемым применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались. Ведется дальнейшая активная работа, направленная на установление всех обстоятельств противоправной деятельности.-0-

Фото Следственного комитета