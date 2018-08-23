23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гомеле россиянин выращивал в частном доме коноплю, сообщили БЕЛТА в УВД Гомельского облисполкома.

Сотрудники милиции задержали 47-летнего гражданина России, который имеет вид на жительство в Беларуси. "Мужчина проживает в частном доме на территории Новобелицкого района Гомеля. Там он оборудовал специальное помещение для выращивания наркосодержащих растений, - рассказали в УВД. - При обыске в доме правоохранителями обнаружено и изъято более 2 г марихуаны, три горшка с коноплей, семена и специальное оборудование".

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров).-0-

Фото УВД Гомельского облисполкома