Типография в Минске недоплатила свыше Br84 тыс. налогов

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Полиграфическое предприятие в Минске недоплатило в бюджет свыше Br84 тыс., сообщили БЕЛТА в КГК.

Проверку проводила столичная финансовая милиция, в отношении руководителя и главного бухгалтера общества с ограниченной ответственностью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Установлено, что в 2012-2017 годах в бухгалтерский учет коммерческого предприятия помещались фиктивные первичные документы, полученные от лжепредпринимательских структур и искажающие реальный размер понесенных затрат. Это повлекло занижение реального размера налогооблагаемой базы.

"Принимаются меры по возмещению ущерба, причиненного государственным интересам", - отметили в КГК.-0-