4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Торговец наркотиками задержан в Минске, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Минского облисполкома Сергей Босько.

Сотрудниками управления наркоконтроля и противодействия торговле людьми совместно с сотрудниками отдела по раскрытию преступлений в сфере высоких технологий УВД Минского облисполкома проведены оперативные мероприятия, в результате которых задержан продавец наркотиков. В лесопарковой зоне на окраине Минска из трех тайников изъято около ста граммов особо опасного психотропного вещества пара-метилэфедрон (мефедрон).

Минчанин с целью конспирации зарегистрировал ИП по оказанию услуг по настройке компьютеров и сетей, он считал, что его частые разъезды по Минску и окрестностям не вызовут подозрений у домашних и интереса у правоохранителей.

Как пояснили в УВД Миноблисполкома, свой "профессиональный" инвентарь (весы, пакетики, приспособления для фасовки), а также "рабочий" телефон хранил в тайнике в лесу в окрестностях столицы. В этом же лесном массиве, по возможности, просил оставлять для него оптовые партии, для их последующей фасовки и раскладки.

Получив информацию о закладке, молодой человек выезжал на место, останавливался у леса, чтобы "прогуляться и подышать свежим воздухом", выкапывал оставленный для него наркотик, прогуливался до тайника с инвентарем, там фасовал товар на мелкие партии и, снова спрятав инвентарь в тайник, отправлялся к машине, по пути раскладывая закладки, фотографируя место и сбрасывая информацию для магазина. Затем удалял все фото и переписку с "рабочего" телефона и относил его в тайник.

Несмотря на все ухищрения, молодой человек все же попал в поле зрения борцов с наркотиками, которые задержали его 2 мая в лесном массиве после того, как он сделал закладки. После непродолжительной беседы с оперативниками наркоторговец сделал чистосердечное признание и указал все свои тайники. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК Беларуси (незаконный оборот наркотических веществ с целью сбыта), он водворен в изолятор временного содержания.-0-